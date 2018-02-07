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07 Şubat 2018 Çarşamba
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    • FETÖ Adliye imamı bakın kimmiş

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava da Bolu adliye ve ceza infaz kurumu imamı ortaya çıktı.

    07 Şubat 2018 Çarşamba 09:27
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    FETÖ Adliye imamı bakın kimmiş

    HABER:Gönül Olutürk

    Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık M.B, soruşturma aşamasında birçok kez ifade verdiğini ancak mahkemeye yazılı olarak gönderdiği beyanlarının dikkate alınmasını istedi. M.B, örgütte yer aldığı dönemlerde "Abdullah" kod adını kullandığını anlattı. "Emin" kod adlı örgütün sözde Batı Karadeniz sorumlusuna bağlı olarak görev yaptığını kaydeden M.B, Bolu'daki adliye ve ceza infaz kurumunda görevli FETÖ mensubu kamu çalışanlarının kendisine bağlı olduğunu kaydetti. M.B, "Enes" kod adlı örgüt abisinin telefonuna örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u yüklediğini ancak kullanıcı bilgilerini hatırlayamadığını söyledi. M.B, kendisiyle aynı konumda olan örgüt yöneticileriyle belirli dönemlerde toplantı düzenlediklerini ifade etti.

    FETÖ'nün "cemaat" olarak bilindiği dönemde, dini duygular, vatan ve millet sevgisi nedeniyle bu yapıda yer aldığını dile getiren M.B, "15 Temmuz'da bu karanlık örgütün gerçek yüzünü görünce onlarla bağımı kopardım. Dini, temel argüman yapmaları, onların kirli tarafını görmemizi engelledi. Devletim ve milletime karşı sorumluluğum gereği soruşturma ve mahkeme aşamasında bildiklerimi bütün samimiyetimle anlattım" savunmasını yaptı.

    M.B, yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılandığını ve bu durum nedeniyle ailesinin mağdur olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

     

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, Örgütünün, (FETÖ), Adliye

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