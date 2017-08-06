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06 Ağustos 2017 Pazar
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    • “FETÖ ağzı iş başındadır”

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı Adem Evcil, bir basın açıklamasında bulanarak eski AK Parti MYK Üyesi’nin sözlerini eleştirdi. Evcil konuda FETÖ ağzının iş başında olduğunu ve devletin herkese nasip olmayacak büyük bir nimet olduğunu söyledi.

    06 Ağustos 2017 Pazar 16:10
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    “FETÖ ağzı iş başındadır”

    Haber: Semih BAYKAL

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, geçtiğimiz günlerde eski AK Parti MYK Üyesi’nin ‘Yeni devlet kuruyoruz’ sözleri hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Evcil, bu sözlerin FETÖ ağzı ile ve devletin herkese nasip olmayacak büyük bir nimet olduğunu söyleyerek “Kıymetli hemşehrilerimiz son günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine kurgulanan algı operasyonlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Eski AKP MYK üyesi 15 Temmuz sonrası yeni bir devlet kurulduğunu ve bu devletin kurucusunun sayın cumhurbaşkanı olduğunu söylemiştir. Böylesine ateş çemberinden geçtiğimiz günlerde bu açıklamalar tesadüf değildir. FETÖ ağzı iş başındadır. “Devlet herkese nasip olmayacak büyük nimettir". Devlet, milletin onuru, bekanın omurgası, birlikte yaşamanın ebedi onayıdır. Türk devlet geleneğinde milletin kaderi devletle bir ve aynıdır. Yeni bir devlet kuruluyor demek, ortada bir eskinin varlığını önce kabul, ardından da hedefteki devletin yıkıldı yıkılıyor ilanını yapmaktır. 15 Temmuz FETÖ’nün darbe teşebbüsü, buna karşı Türk milletinin göstermiş olduğu muhteşem direniş ve mücadele destanıdır. Bu açık gerçektir.15 Temmuz’da Türk devletinin bekası korunmuş, 16 Nisan Halkoylamasıyla hükümet etme sistemi değiştirilmiş, devlet güçlendirilmiştir.Sayın Genel başkanımız en yüksek perdeden bu konu ile ilgili gerekli açıklamayı yapmış ve tepkimizi en sert şekliyle ortaya koymuştur. Açıklamaları kısa sürede büyük yankı bulmuştur. Müptezeller birbiri ardına kendilerini belli etmiş konum bildirmişlerdir. Hükümete düşen konu ile ilgili insiyatif alıp bu şahıslarla ilgili gereğini yapmaktır. Adres belli, eylem belli, söylem bellidir. Bu söylem apaçık Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir hakarettir. Sayın Cumhurbaşkanını geçtiğimiz dönemlerde mehdi, peygamber, gazi ilan edenlerle yeni devlet söylemleri kullananlar şüphesiz aynı tezgahın defolu ürünleridir” ifadelerini kullandı.

    “ANASININ KARNINDAN DOĞMAMIŞTIR”

    Evcil, açıklamasının devamında Türkiye Cumhuriyet Devleti’ni yıkacak adamın daha anasının karnından doğmadığını söyleyerek “Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkıp yeni bir devlet kurmak büyük kan gerektirmektedir. Bu heves içerisindeki proje mimarlarının öncelikle bizim cesedimizi çiğnemesi gerekecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkacak adam daha anasının karnından doğmamıştır. “Yeni bir devlet kurma” söyleminin tam da türlü provokasyonlarla Türkiye’deki toplumsal fay hatlarının tetiklenmeye çalışıldığı bir döneme denk getirilmesinin altında yatan niyet bellidir. Diğer yandan ana muhalefet partisi genel başkanının ülkemizin iç meselelerini yabancılara şikayet etme hastalığı aynı provokasyonun ürünüdür. İçerde ve dışarıda ülkemize yönelik saldırılar son şiddeti ile devam etmektedir. Durumun nereye gittiğini ısrarla görmemek cahilliktir. Tek çözüm milli birliğimizi muhafaza etmektir” dedi ve açıklamasını sonlandırdı.

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, (MHP), Bolu

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