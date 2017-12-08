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08 Aralık 2017 Cuma
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    • FETÖ AİBÜ yapılanması davası devam ediyor

    Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki (AİBÜ) yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10'u firari, 22'si tutuklu 77 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

    08 Aralık 2017 Cuma 11:04
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    FETÖ AİBÜ yapılanması davası devam ediyor

    HABER BÜLTENİ

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz bazı sanıklar ile eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar hazır bulundu. Duruşma, sanıkların, cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaasına karşı son savunmalarını yapması ile devam etti. Son savunmasını yapan tutulu sanık Şükrü Kılıç, yazılı savunmasını avukatı aracılığı ile mahkeme heyetine sunduğunu ifade ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti. ByLock kullandığı iddiasını hatırlatan Kılıç, "Hem iddianamede hem de savcının mütalaasında ByLock iddiası geçiyor. İddianamede, ByLock iddiasının üniversite tarafından hazırlanan araştırma komisyonunun raporunda geçtiği belirtiliyor. Üniversite tarafından hazırlanan raporda da bu iddianın iddianamede geçtiği belirtiliyor. Ben aynı suçlamanın iki tarafta da yapılmasını doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı. Kılıç, ByLock kullandığı iddialarını kabul etmeyerek, "BTK'dan gönderilen rapora göre ben Bylock'a çok yoğun olan derslerim esnasında giriş yapmışım. Bu mümkün değildir. Bunun dışında lehime kullanılacak konulara iddianamede değinilmemiş. Çocuklarımı örgütün okullarına göndermediğim, aleyhime tanık beyanı olmaması ve Bank Asya hesabımda hareketlilik olmaması iddianamede yer almamış. Ben suçsuzum beraatımı talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

    Tutuksuz sanık T.Ö. de son savunmasını yaptı

    Mahkeme başkanı, ifadesinde 17-25 Aralık döneminden sonra örgütle bağlarını kopardığını söyleyen T.Ö'ye neden ByLock kullandığını sordu.  T.Ö. ise bu programı hiçbir zaman kullanmadığını ileri sürerek, "Ben bunu yanlışlıkla yüklediğimi düşünüyorum. Hatta yüklediğimi bile hatırlamıyorum. Muhtemelen başka bir programı yüklediğim sırada bunu da yüklemiş olabilirim. BTK raporunda da bununla ilgili bir tespit yoktur. Ben programın indirildiği söylenen Google ile de bu konu hakkında yazıştım. Onlar programın indirildiğini ancak kullanılmadan silindiğini belirtiyor. Ben bunu talimatla indirmiş olsam en azından içine girip nasıl bir şey olduğuna bakardım." diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz sanıklar B.Y.E, B.S.V, İ.A, M.A.A. ve R.B'nin beraatını istemişti. Eski rektör Coşkun ve yardımcısı Bahar'ın da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanıklar İ.T, M.F.Ö. ve T.Ö'nün de aynı suçlamayla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuksuz sanık H.Ç'nin eşi Z.Ç. hakkında başsavcılıkça suç duyurusunda bulunulmasını talep etmişti.

    İddianameden

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kenan Gümüştekin'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan, 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.  İddianamede ayrıca 10'u firari, 77 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet

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