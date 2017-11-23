HABER: SEMİH BAYKAL

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuklu sanık Özgür Beyarslan ile tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşma tanıkların dinlenmesi ile devam etti. Tutuksuz sanık Ü.D'nin öğrenciler için burs topladığını duyduğu iddiasında bulunan tanık F.G’nin, bu duruma tanık olarak gösterdiği A.Ç. ve A.K. ifade verdi. Her iki tanık da Ü.D'nin kendilerinden öğrenciler için burs istemediğini belirterek, başka kimseden de böyle bir talepte bulunduğunu duymadıklarını beyan etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuksuz sanıklar V.B, S.Ç, A.Ç ve N.S. için beraat isterken, tutuksuz sanıklar M.Ö, Ü.D.ve tutuklu sanık Özgür Beyarslan için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, Özgür Beyarslan’ın kullandığı iddia edilen örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"a ait bazı evrakların karar duruşmasına kadar beklenmesine hükmederek, duruşmaya cuma gününe kadar ara verdi.