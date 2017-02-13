Haber: Kasım ŞAHİN

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aralık ayında yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra Emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalan Av. Vildan Beyarslan, 2 dönemdir seçildiği Bolu Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti. Beyarslan’dan boşalan Meclis üyeliğine Ak Parti 1’inci sıra yedeği Aytaç Eskicioğlu geliyor.

Bolu Belediye Meclisi’nde iki dönemdir görev yapan Ak Parti Meclis üyesi Vildan Beyarslan, Meclis üyeliğinden istifa etti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aralık ayında Çağ Hukuk Derneği’ne yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Vildan Beyarslan göz altına alınmış, Emniyet ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

EŞİ CEZAEVİNDE

Ancak Vildan Beyarslan’ın kendisi gibi Avukat olan kocası Özgür Beyarslan’da aynı operasyon kapsamında gözaltına alınmış, mahkeme tarafından Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldıktan bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.