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02 Kasım 2017 Perşembe
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    • FETÖ çatı davası sürüyor

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 26'sı firari, 53'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    02 Kasım 2017 Perşembe 09:03
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    FETÖ çatı davası sürüyor

    HABER: Kasım Şahin

    Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, dosya kapsamında hakkında dava açılan ve 15 Temmuz'dan bu yana firari olduğu esnada Ankara'da polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Altındal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kullandığı 2 farklı GSM hattı üzerinde örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock olduğu, örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya destek olduğu iddia edilen ve farklı kişilere "kurban" ve "harçlık" açıklamaları ile para aktardığı, örgütün dini sohbet adı altındaki toplantılara katıldığı, örgüt tarafından kurulan Doruk Akademi Gençlik Derneği ile Zaman/Sızıntı yayın organlarına da aboneliğinin olduğu, örgütün organize ettiği 10-12 Ocak 2014 tarihindeki Kızılcahamam Asya Termal Oteldeki strateji toplantısına iştirak ettiği, örgüt ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının bulunduğu ve örgüt içerisinde "küçük bölgeci" olarak görev aldığı gerekçesi ile FETÖ/PDY terör örgütünün aktif bir üyesi olduğu suçlamaları ile yargılanan Altındal, savunmasında firari olduğu için hakkında hazırlanan iddianamenin kendisine ulaşmadığını kaydetti.

    Hakkındaki suçlamaları bilmediği için savunma yapmak istemediğini söyleyen Altındal, "Ben kaçak değildim. Ankara'da yaşıyorum ve burada çeşitli işlerde çalıştım. Ailemin maddi durumu kötü. Kızım da enfeksiyon tedavisi görmekte. Bu nedenle maddi imkansızlıklar içinde hamallık başta olmak üzere birçok işte çalıştım. Sağlık güvencem de olmadığı için maddi yükümüz çok ağır. Mahkemenin takdiri ile yargılanmamın tutuksuz yapılmasını talep ediyorum." dedi.

    Mahkeme başkanının, "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorsun ama 1,5 senedir kaçaksın. Hakkında dava açıldığını bildiğin halde neden mahkemeye gelmedin." sorusuna Altındal, şu şekilde cevap verdi:

    "Ben kaçak değildim. Ankara'da idim. Hakkımda dava açıldığını basından takip ettiğim kadarıyla biliyordum ama elime de mahkeme ile bir tebligat gelmediği için mahkemeye gelmedim."

    Mahkeme heyeti, 1 sanığın adli kontrol şartları uygulanarak tahliyesine, sanık Emre Altındal'ın tutuklanmasına karar vererek, sanıkların ve avukatların tevsi-i tahkikat taleplerini iletmesi için duruşmayı erteledi.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan, 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

     

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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