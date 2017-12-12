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Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklardan İbrahim Baygın ve Kemal Arkut bulundukları cezaevlerinden SEGBİS vasıtasıyla katılırken, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmaya, sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Tutuklu sanık Baygın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, öğrencilik yıllarında yaşadığı birtakım yoksunluklar nedeniyle öğrencilere burs vermeye, öğrenci çalışmaları yapmaya başladığını söyledi.

Bu kapsamda dernek kurduğunu anlatan Baygın, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Öğrencilere yer sağlanması ve uygun şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri gayesiyle cemaat olarak bilinen yapıya da yardımda bulundum. Fakat 17-25 Aralık sonrası malum yapıyla arama mesafe koydum. Ben her işimi gözler önünde yaptım. Tedbir uygulamadım." diye konuştu.

Baygın, örgüte iltisaklı olan Kardelen Eğitim AŞ'nin, topluma hizmet etmek ve öğrenci çalışmaları yapmak için kurulduğunu ileri sürerek, örgüt ile siyasi iradenin ayrıştığı tarihte şirketin tasfiyesine karar verdiklerini iddia etti.

Tutuklu sanık Arkut da hakkındaki suçlamaları reddetti. Hayatı boyunca eğitim faaliyetlerine yardım etmeye çalıştığını belirten Arkut, "Bunun için Kardelen AŞ'yi arkadaşlarımla birlikte kurdum. Toplumun sorunlarına ilgisiz kalmak istemedim. Eğitime katkıda bulunmak dışında bir amaç taşımadık. 17-25 Aralık'tan sonra şirketten ayrılmak istediğimi ifade ettim. Ancak şirketi devredecek birini bulamadık." ifadesini kullandı.

Kardelen Eğitim AŞ'de muhasebeci olarak çalışan tutuklu sanık Mustafa Demirağ ise şirkette çalışma sebebinin ihtiyacını karşılamak olduğunu savundu.

Gerede'den Şubat 2016'da ayrıldıktan sonra İstanbul'daki FEM dershanesinde çalışmaya başladığını aktaran sanığa mahkeme başkanı, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, "Yapı dışından biriyle evlenmem nedeniyle sıkıntı çıkardılar. Eşim bunlara karşı ön yargılıydı. Sohbetlere gitmemde sorun yarattı. Bu nedenle ara ara toplantılara katılıyordum." şeklindeki ifadeleri hatırlatarak, şimdi neden bunları söylemediğini sordu.

Emniyet ve savcılıktaki ifadelerini kabul etmediğini söyleyen Demirağ, "Önceki ifademde sıkıntı çıkardılar, cümlemin bu şekilde anlaşılmasını isterim. Eşimin sohbetlere gitmeme engel olduğuna yönelik beyanım olmadı. Kastım iş yerindeki toplantılara gitmemi istemediği şeklinde beyanda bulunmaktı." şeklinde konuştu.

Demirağ, emniyetteki ifadesinde, cemaat imamı olarak hiyerarşik sıralamanın en üstünde Yunus Gürsoy'u belirttiğini de kabul etmeyerek, "Ben bunu şirketle alakalı söyledim. Cemaat yapılanması için demedim. Şirkette genel sekreter Yunus Gürsoy'du. Daha sonra onun yerine Yavuz Şen geldi dedim." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya diğer sanıkların dinlenmesi için yarına kadar ara verildi.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, 8'i tutuklu 20 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tutuksuz sanık C.U. hakkında ayrıca "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.