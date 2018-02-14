Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, tutuklu sanıklar Hasan Avcı, Halil Etleç ve Yusuf Aytaç ile tutuksuz sanıklar, R.E, Ç.E, E.E,ve E.B. ile avukatları ve sanık yakınları katıldı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilmiş askeri personel Hasan Avcı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Avcı, 14 aydır tutuklu olduğunu anlatarak, "Tutuklandığımda mağdur olan eşim doğum yaptı. Çocuğum 9 aylık olmasına rağmen kendisini görmedim. 'ByLock' kullandığım iddiasını kabul etmiyorum. Mahkemeden tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve suç şüphesinin devam etmesi gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Mart'a erteledi.

Yapılan başka bir duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile haklarında dava açılan tutuklu sanık Halil Etleç ile tutuksuz sanıklar R.E. ve Ç.E'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı, sanık Ç.E. hakkında beyanda bulunan tanık K.S'nin yazılı ifadesini okudu. Mahkeme başkanı, K.S'nin Ç.E. hakkındaki ifadesinde şu cümlelere yer verdiğini belirtti:

"Benim telefonuma ByLock'u Ç.E. yükledi. Ben onunla çocuklarımızın aynı okula gitmesi nedeniyle tanıştım. İlerleyen günlerde tanışıklığımız ilerledi. Telefonuma bu programı iletişim kurmamız için yükledi. Beni dini sohbetlere bu program aracılığı ile çağırdı."

Tanığın iddialarını kabul etmediğini söyleyen Ç.E. ise kendisinin Tarım Müdürlüğü'nde çalıştığını anlatarak, bu nedenle çiftçiler arasında iletişim kurmak amacıyla Google Groups isimli bir uygulama kurduğunu, asla "ByLock" kurmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Etleç'in davasının daha hızlı sonuçlanması için dosyasını ayırarak duruşmayı 12 Nisan'a erteledi. Dosyası ayrılan Etleç'in davasının duruşmasının ise 15 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı.

Mahkemenin gördüğü bir başka davanın duruşmasında da tutuksuz sanıklar, E.E, S.A, İ.G. ve E.B'nin yargılanması sürdü. Sanıklar E.E. ile E.B'nin hazır bulunduğu duruşmaya, diğer iki tutuksuz sanık katılmadı. Duruşmada, tanık olarak dinlenilen S.N.Ç. daha önceki ifadelerini baskı altında verdiğini öne sürerek, ifadelerinin doğru olmadığını savundu. Hakkında beyanda bulunduğu iddia edilen E.B'yi tanımadığını iddia eden S.N.Ç, "Bu ifade benim gerçek beyanlarımı yansıtmıyor. Bana ismini sorduğunuz E.B. isimli şahsı tanımam. Örgüt içindeki pozisyonu ile ilgili de bilgim yoktur. Bana bir fotoğraf gösterildi ve tanıyıp tanımadığım soruldu. Teşhis tutanağı içeriğini de okumadan imzaladım. Sanığı tanımıyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, beyanını değiştiren tanık hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na "iftira" suçlaması ile suç duyurusunda bulunarak, duruşmayı diğer tanıkların da dinlenilmesi için 12 Nisan'a bıraktı.

Mahkemede görülen bir başka davada ise karar açıklandı. Mahkeme, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Aytaç'ın 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar