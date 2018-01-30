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Bolu Belediye Nikah Salonu'nda Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet (FETÖ/PDY) yapılanmasına ilişkin görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme heyetti, sanıkların HTS kayıtlarının mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmanın görülemeyeceğini belirtti. Sanıklardan Ayşe Albuz'u adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye eden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.