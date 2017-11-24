Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan avukatlardan Mustafa Özdemir, Nesibe Solak, Vildan Beyarslan, Ümmi Gülsüm Doğan, Ayşe Uçar Çavdar ve işe Sezai Çavdar, mahkeme heyeti tarafından beraatlerine karar verildi. Örgüt üyesi suçundan tutuklu yargılanan avukat Özgür Beyarslan ise önce 6 yıl, sonra cezası arttırılarak 9 yıla çıkartıldı. Beyarslan’ın cezası iyi halinden dolayı 7 yıl 6 aya indirildi ve tahliyesine karar verildi.

9 YILI DUYUNCA BAYILDI

Tutuklu eşi Özgür Beyarslan ile birlikte tutuksuz yargılanan Ak Parti eski Belediye Meclis üyesi Vildan Beyarslan, eşinin 9 yıl hapis cezası aldığını duyunca sanık kürsüsünde baygınlık geçirdi. Vildan Beyarslan, eşinin tahliye edilmesini duymadan önce baygınlık geçirmesine meslektaşlara yetişti ve onun, “Eşin tahliye edildi. Sen duymadın kalk ve kendine gel” demesi üzerine Beyarslan bir müddet kendine gelemedi.

AK PARTİYE YÜKLENDİ

Bir müddet baygınlık geçiren ve gözyaşlarına hakim olamayan Ak Parti eski Belediye Meclis üyesi Vildan Beyarslan, adliye çıkışında Baro Başkanı ve bir çok avukatın yanında şok açıklamada bulundu. Baro Başkanı Ferit Atalay’a yönelen Beyarslan; “Ferit abi o Ak Partinin Bylock’cuları bu adliyeye gelmeden, hakim karşısına çıkmadan kimse benim Özgür’ümü alamayacak. Ak Partiye bunu söyleyin” demesi büyük bir şok etkisi yarattı.