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24 Kasım 2017 Cuma
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    • FETÖ davasında 1 Avukat ceza aldı

    FETÖ/PDY Kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak ve bylock kullanmak suçlarından yargılanan 6 avukat berat ederken bir avukat ise 7 yıl 6 ay hapis cezası almasına rağmen tahliye edildi. Tahliye edilen avukat Özgür Beyarslan’ın tutuksuz yargılanan eşi Vildan Beyarslan öyle bir açıklama yaptı ki, herkes şok oldu.

    24 Kasım 2017 Cuma 15:12
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    FETÖ davasında 1 Avukat ceza aldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan avukatlardan Mustafa Özdemir, Nesibe Solak, Vildan Beyarslan, Ümmi Gülsüm Doğan, Ayşe Uçar Çavdar ve işe Sezai Çavdar, mahkeme heyeti tarafından beraatlerine karar verildi.  Örgüt üyesi suçundan tutuklu yargılanan avukat Özgür Beyarslan ise önce 6 yıl, sonra cezası arttırılarak 9 yıla çıkartıldı. Beyarslan’ın cezası iyi halinden dolayı 7 yıl 6 aya indirildi ve tahliyesine karar verildi.

    9 YILI DUYUNCA BAYILDI

    Tutuklu eşi Özgür Beyarslan ile birlikte tutuksuz yargılanan Ak Parti eski Belediye Meclis üyesi Vildan Beyarslan, eşinin 9 yıl hapis cezası aldığını duyunca sanık kürsüsünde baygınlık geçirdi. Vildan Beyarslan, eşinin tahliye edilmesini duymadan önce baygınlık geçirmesine meslektaşlara yetişti ve onun, “Eşin tahliye edildi. Sen duymadın kalk ve kendine gel” demesi üzerine Beyarslan bir müddet kendine gelemedi.

    AK PARTİYE YÜKLENDİ

    Bir müddet baygınlık geçiren ve gözyaşlarına hakim olamayan Ak Parti eski Belediye Meclis üyesi Vildan Beyarslan, adliye çıkışında Baro Başkanı ve bir çok avukatın yanında şok açıklamada bulundu. Baro Başkanı Ferit Atalay’a yönelen Beyarslan; “Ferit abi o Ak Partinin Bylock’cuları bu adliyeye gelmeden, hakim karşısına çıkmadan kimse benim Özgür’ümü alamayacak. Ak Partiye bunu söyleyin” demesi büyük bir şok etkisi yarattı.

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında, Silahlı, Terör, örgütüne

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