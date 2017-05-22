HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’nın Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik devam eden duruşmalarda bugün son dinlenen sanık eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun oldu. Sabah erken saatlerde başlayan ve yaklaşık 12 saat süren duruşmada ifade veren Hayri Coşkun, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve yargılanmasına sebep olanların üniversite içindeki müfteri çetesi olduğunu belirtti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün kadrolaşmasında ortam sağladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Coşkun, “Görev yaptığım 7.5 yılda üniversiteyi büyük ve saygın hale getirdim. Benim dönemimde kadro alan sadece 63 kişi ihraç edilmiştir. Toplam akademisyen ve personel sayısına bakarsanız bu çok küçük bir orandır. İhraç edilenlerin büyük çoğunluğu Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri’ndendir. Tıp Fakültesi'nden ihraç edilenler dönemin dekanı Hasan Koçoğlu tarafından, Diş Hekimliği Fakültesi'nden ihraç olanlarda dekan İsmet Duran tarafından atanmıştır. Hasan Koçoğlu'nun benimle ilgili beyanlarına katılmıyorum. Kendisinin hangi okullarda okuduğu, hangi sosyal çevrelerde bulunduğu, Prof.Dr. Mehmet Yazıcı ile Prof.Dr. Kenan Gümüştekin ile nerede ve ne suretle tanıdığının sorgulanması gerekir. Banka hesap hareketlerinin ve çocuklarının hangi okullarda okuttuğunu da sorgulanmalı. Bu kişinin dekan yardımcılarını malum yapıya mensup kişilerder seçtiği de malumdur. Üniversiteye gelmeden önceki çevresi de araştırılmalı” şeklinde konuştu.

“Kimseyle pazarlık yapmadım”

Rektörlük seçimleri döneminde örgüt üyeleri tarafından desteklendiğine yönelik iddialara cevap veren Coşkun, “Ben FETÖ/PDY'yi 17/25 Aralık sürecinden önce dini cemaat olarak görüyordum. Rektörlüğümün ikinci dönemindeki seçim zamanında cemaate mensup kişilerin beni desteklediğini tahmin ediyordum. Ama ben rekörlük seçimlerinin yapılacağı dönemde kimseye ne bir vaadde bulundum ne de herhangi bir şeyin pazarlığını yaptım” dedi.

Hayri Coşkun’un ifadesinin ardından sanık avukatlarının tahliye taleplerini alan ve değerlendirmek için 3 dakikalık ara veren mahkeme heyeti eski AİBÜ Öğrenci Konseyi Başkanı İlyas Taşkıran ve Bünyamin Koç’un adli kontol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Geri kalan 28 sanığı tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için bir sonraki duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi.