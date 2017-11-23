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    • FETÖ davasında sürpriz tanık

    Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) çatı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, mahkemeye çağırılan Hüseyin İka mahkeme başkanının sorularını yanıtladı.

    22 Kasım 2017 Çarşamba 20:48
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    FETÖ davasında sürpriz tanık

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının sorularını yanıtlayan Hüseyin İka ise bir dönem örgütün önde gelen isimlerinden olduğunu öğrendiği tutuklu sanık Erol Altıntaş ile yurt dışı seyahatine katıldığını belirtti. İka, "Bu gezide firari sanık Adnan Daylan, Erol Altıntaş, tutuklu sanık İsmail Hakkı Özmen gibi şahıslarla ziyaretler gerçekleştirdim. Seyahatlerde Fettullah Gülen örgütüne ait okulların ziyareti de etkinlik olarak konulmuştu. Orada yaptığımız ziyaretlerde karşılanmamız, gördüğümüz muamele, organizasyonun büyüklüğü zamanla bende, bu organizasyonun yalnızca öğretmen kadrosuyla gerçekleştirilemeyeceği düşüncesine yol açtı. Yurt dışı gezisinde organizasyonun büyüklüğü ve bize yapılan muameleden sonra Fettullah Gülen’in arkasında dış güçler olduğu kanaatine vardım” dedi.

    Hüseyin İka, hastane yöneticiliğinden ayrıldıktan sonra uzman hekim olarak aynı hastanede çalışmaya devam ettiği dönemde İl Özel İdaresinde görev yapan Y.B. isimli bir kişinin kendisini ziyaret ettiğini anlatarak, "Bana Özel İdare ve Valilik'te Gülen cemaatinin kadrolaşmasına yönelik tespitler yaptığını ve bundan rahatsız olduğunu söyledi. İbrahim Özçimen ve İl Genel Meclis Başkanı tutuksuz sanık M.K.'nın bu kadrolaşmaya yol açtığını ifade etti. Yapmış olduğu çalışmaya ilişkin bir flash bellek oluşturduğunu ancak bunun odasından kaybolduğunu ifade etti. Belleğin kaybolmasından Gülen cemaatine mensup şahısların sorumlu olabileceğini söyledi. Eski bilgisayarından temin ettiği bazı belgeleri bilgisayarıma kopyaladım. Biraz inceleme fırsatım oldu. Bu listede bazı isimlerin olduğunu gördüm. Bir pastanede oturduğumuz sırada örgütün Bolu il sorumlusu firari sanıklardan Ahmet Polat Önel masamıza geldi. Hakkımızda bir dosya oluşturulduğundan bahsetti. Fakat sağlıklı bilgi alamadım. Ancak sonradan 494 sayfalık bir fişleme listesi olduğu bunun vali konağında açıldığını ve daha sonra İstanbul'da görev yapan bir savcıya gönderildiğini öğrendim” ifadelerini kullandı.

    Diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmaya cuma gününe kadar ara verildi.

    Anahtar Kelimeler: Fettullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Hasta bakıcı 54 dakika önce yorumlandı

      bu arkadaş itirafçı mı oldu?

      @Cevapla

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