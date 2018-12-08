Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da görev yaptığı sürüde özellikle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik dosyaları büyük titizlik inceleyip hazırlayan ve yargılanmalarını sağlayan Savcı Yakup Avşar ve eşi Savcı Hilal Sarı Avşar için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından veda yemeği tertiplendi.

Yemeğe Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Taner Gülşen, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Baro Başkanı Av. Sabri Erhendekçi, Bolu Cumhuriyet savcıları, adli ve idari yargı hakimleri ve Bolu Adliyesi personeli katıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet savcılığı görevine atanan Cumhuriyet Savcıları Hilal Sarı Avşar ve Sayın Yakup Avşar'a Bolu Adliyesi'ndeki çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki görev yerlerinde başarılar dilendi, plaket takdim edildi.