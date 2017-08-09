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09 Ağustos 2017 Çarşamba
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    • FETÖ duruşmaları devam ediyor

    Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 26'sı firari, 58'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:52
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    FETÖ duruşmaları devam ediyor
    HABER MERKEZİ

    Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yetersiz olması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan İstihbarat Şubeden astsubay olarak emekli olduktan sonra örgütün dershanesinde 1 yıl kantin işletmeciliği yapan Tarık Dağ, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

    Dağ, telefonunda tespit edilen örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığını emniyet ve savcılık sorgularında da itiraf ettiğini belirterek, "Ben adı geçen programı indirdiğimi daha önceki ifadelerimde samimiyetle söyledim. Ancak bu hususlar tam olarak zapta geçmemiş. Jandarma astsubay olarak görev yaptığım son 11 yılda teknik istihbaratın komutanı olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra sanal ve siber suçlar ile alakalı adliyelerde bilirkişi olmayı düşünüyordum. Kendimi geliştirmek için bazı programlar indirdim. ByLock, ICQ, Messenger ve Whatsapp gibi programları inceledim." dedi.

    Emekli olduktan sonra kantin işletmek istediğini ancak devlet okullarına ilişkin hiçbir ihaleyi kazanamadığı için örgüte ait Anafen Dershanesi’nin kantini için ihaleye girdiğini de ifade eden Dağ, "Dershane o dönemde faal ve dönemin önde gelenlerinin çocuklarının eğitim aldığı bir kurumdu. Ağustos 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında kantini çalıştırdım. 1 yıl sonra memleketim Denizli’ye taşındım. Bu durumun aleyhime suçlamaya dayanak yapılmasını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

    Tarık Dağ, aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Uğur Aktaş, Şafak Teke, Harun Savcı gibi isimlerle sohbet toplantılarına katıldığı yönündeki iddialara ise şu şekilde cevap verdi:

    "Kantin işleticisi olarak çalışırken öğretmenlerin tanışma amaçlı toplantı davetlerine gittim. Mesleğim sebebi ile öğretmenlerin bana olan tedirginliklerini gidermek için bu davetleri kabul ettim. 17-25 Aralık sürecinden önce Erdem Yurdu’nda 1-2 kez bu tür toplantıya katıldım. Buralarda örgütsel faaliyet olmadı. Herhangi bir isim altında para toplanmadı. Tanışma amacı ile Allah rızası için katıldığım toplantılardı."

    TUTUKLU SANIK TEMEL ALBAYRAK DA SAVUNMA YAPTI.

    Savunmasında, örgütün finans kaynaklarından biri olan Anadolu Otoyolu üzerindeki AVM’deki bir restoranda şef garson olarak çalıştığını ifade eden Albayrak, "Bizim çalıştığımız yere her kesimden insan gelir. Biz onlara hizmet ettiğimiz için bize bahşiş bırakırlar. Evimde bulunan 1 dolar da bana verilen bahşişlerdendir. O 1 doların yanında farklı ülkelere ait paralar da vardı. Onlar da polis ekipleri tarafından bulundu." diye konuştu.

    Evinde yapılan aramada ele geçirilen Fetullah Gülen’e ait kitaplar hakkında da savunma yapan Albayrak, "AVM’de çalışanlar arasında dini bilgiler ve bazı kitaplarla ilgili yarışma yapılacaktı. Ben de bu yarışmaya katılmak amacıyla AVM’nin mescidinde bulunan bu kitapları ödünç aldım. Ama okuma fırsatım olmadı." dedi.

    Albayrak, firari sanık Adnan Daylan’ın yönlendirmesi ile çalıştığı restoranda yabancı uyruklu öğrencileri çalıştırdığı iddialarını da kabul ederek, "Adnan Daylan beni çağırarak, yabancı birini göstererek ona yarı zamanlı iş vermemi söyledi. Ben de bunun yasak olduğunu jandarmanın yakalaması durumunda ceza alabileceğimizi söyledim. Bana 'kendi işyerimde kimi çalıştıracağımı bana mı soruyorsun' dedi. Ben de kabul etmek zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

    Duruşmaya diğer sanıkların dinlenmesi için yarına kadar ara verildi.

    - İddianameden

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

    İddianamede 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet

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