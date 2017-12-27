Haber: Kasım ŞAHİN

Hakkında yakalama kararı bulunan ve firari durumda bulunan, Zonguldak ilinde Teğmen olarak görev yapan A.E., KOM Şubesi ekiplerinin dikkatli çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında aranma ve yakalanma kararı bulunan Teğmen A.E, İstanbul ilinden Ankara’ya giderken, Otoyolda arabasıyla güvenlik denetime takıldı. Yapılan kimlik kontrolünde yakayı ele veren Teğmen A.E. KOM Şubesine getirilip ifadesi alındıktan sonra Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerine teslim edildi.