HABER:Aysun Beykoz

Ortaya çıkan sahte Bylock listesinin ardından Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan tutuklu bulunan 9 kişi, Bylock listesinden isimlerinin çıkartılması gerekçesi ile tahliye edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve haklarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan O.Ç, E.H.Ç, M.D, A.B, B.Ö, S.A. ve U.B. ile henüz savcılık soruşturmaları devam eden 2 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen Bylock kayıtları çerçevesinde değerlendirilerek karar verildi.

Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen Bylock kayıtları göz önünde bulundurularak, şahısların tutuklu bulunduğu süre, delillerin yeterliliği ve adli kontrol ile yargılanmaları uygun görüldü.

Söz konusu kişiler, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği ByLock kayıtlarında toplam 40 kişinin bulunduğu, 31 kişinin daha önceden tahliye edildiği öğrenildi.