Haber: Semih BAYKAL

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fettullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) soruşturması kapsamında 22 şahıs hakkında yakalama karar çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Bolu merkezli gerçekleşen operasyonlarda Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak illerinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 kişiden 16’sı yakalanarak gözaltına alındı.

Henüz yakalanamayan 6 FETÖ / PDY şüphelisi için ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.