FETÖ operasyonları hız kazandı

Haber: N. Halid Altundal

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde yer aldığı tespit edilen, "sorumlu imamlar" tarafından ardışık aranma yöntemiyle irtibat kurulan askeri personelin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel, 1 ihraç edilmiş askeri personel ve 1 KHK ile ihraç edilmiş askeri personel olmak üzere 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemler için Zonguldak'a getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 15:25