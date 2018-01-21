Haber: Semih Baykal

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC’de bu şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin tümü yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemleri için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden 13’ünün daha önce Bolu 2’nci Komando Tugayı’nda asker olarak görev yaptığı, 2’sinin ise daha önceki soruşturmalarda ihraç olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise kayıtlarda bir mesleğinin olmadığı ve örgütün mahrem imamı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.