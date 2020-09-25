FETÖ operasyonu 3 doktor gözaltında

Haber: C. Kutay Aykan

İstanbul merkezli 26 ilde, FETÖ'nün akademik yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 71 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunanların da olduğu 71 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

3 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptıkları operasyonda Kadın Uzman Doktor H.H., Kadın Araştırma Görevlisi S.A. ve Kadın Biyolog D.Ç. gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi 3 kadın ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, 15:27