Haber: Kasım ŞAHİN

FETÖ/PDY kapsamında yargılanmalar Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Yaklaşık 6 ay önce; görevlerinden ihraç edilen Göynük eski İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Özer, Emniyet Amiri İrfan Kaplan, Komiser İdris Ulaş, Polis memuru Selahattin Dere, eşi eski öğretmen Hatice Dere; “Silahlı Terör örgütüne üye olmak, Terör örgütü kurmak veya yönetmek” suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karısına çıktılar. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamalarını kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadıklarını ve bylock kullanmadıklarını dile getirirken en ilginç savunmayı ve talebi ise eski Göynük İlçe Emniyet Amiri İrfan Kaplan yaptı. Kaplan duruşmada; “Yaklaşık 20 yıldır şerefimle polislik mesleğini icra ettim. Birçok ödüller aldım. Kesinlikle bir örgüt üyesi olmadım. Bende CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal’la aynı kaderi paylaşıyoruz. 2012 yılında beyin damarlarımda tıkanıklık meydana geldi. 2015 yılında iyileşmiştim. Tutuklandıktan sonra beynimde yine tıkanıklık başladı. Deniz Baykal’ın aynı hastalığını bende yaşıyorum. Bu nedenle tahliyemi ve tedavimin yapılması için hastaneye yatırılmamı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti Deniz Baykal’ı örnek gösteren Göynük ilçesi eski Emniyet Amiri İrfan Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tahliye beklentisine de son vermiş oldu.