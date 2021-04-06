FETÖ şüphelileri serbest kaldı

Haber: N. Halid Altundal

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 askeri personel, 2 emekli askeri personel, 1 ihraç edilmiş askeri personel ve 1 KHK ile ihraç edilmiş askeri personel olmak üzere 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bolu, Diyarbakır, Şırnak, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Elazığ ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemler için Zonguldak'a getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

3'ü farklı illerde olmak üzere gözaltına alınan toplam 9 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.