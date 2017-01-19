HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu merkezli Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 32 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında polis, memur, akademisyen, öğretmen, şirket yöneticileri ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen delil, belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı ifade edildi.

Aralarında 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 10 polis memurunun olduğu öğrenilen 29 kişi Bolu TEM ve KOM ekipleri tarafından adliyeye sevk edildiler.