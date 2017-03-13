HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, aralarında doktor ve esnaf olan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.Ç ve Ş.Y. ile A.N.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.