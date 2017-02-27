HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, daha önce 'Bylock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve daha sonra savcının itirazı üzerine tekrar yakalama kararı çıkarılan F.T. evinde, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan ve görevlerinden ihraç edilen astsubay Başçavuş E.C. ile üsteğmen M.K. ise Bolu'da polisin yol kontrolü yapığı sırada yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildiler.