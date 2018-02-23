Haber: Aysun Beykoz

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik ülke genelinde operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. FETÖ/PDY’ye yönelik Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı

tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan S.A adlı şahsın ilimizde saklandığı tespit edildi. Şahsı yakalamak için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, S.A.'yı ilimizde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı iddia edilen şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.