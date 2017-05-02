Haber: Faruk ÇİDEM
KOM ve TEM Şubelerinden FETÖ/PDY kapsamında operasyonlar sürdürülüyor. Dün eş zamanı yapılan operasyonda Mevlüt K. Ve Asım A. İsimli iki üniversite öğrencisi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan iki öğrenci daha sonra Savcılığa sevk edildiler. İki öğrencinin Savcılıktaki ifade verme işlemleri sürüyor.
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