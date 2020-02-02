FETÖ şüphelisi tutuklandı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel sektörde teknik personel olarak çalışan M.Y. (27) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.