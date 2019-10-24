FETÖ şüphelisi yakalandı

Haber: Birol Ertunç

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Z.İ.'nin Kayseri'de olduğunu belirleyen Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Görevinden ihraç edilmiş olan kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan TEM ekipleri, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte Z.İ.’nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda 15 Temmuz hain darbe girişiminden beri firari durumda olan Z.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve örgütün yayın organlarına aboneliği olduğu belirlenen şüpheli Bolu'ya getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.