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13 Temmuz 2018 Cuma
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    • “FETÖ terör örgütü dini değerlerimizi istismar etti”

    15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişinin ikinci yılı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Cuma namazında okunması için hutbe hazırlandı. Hutbe de, silahlı terör örgütü FETÖ yapılanmasına tepki gösterildi.

    13 Temmuz 2018 Cuma 11:44
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    “FETÖ terör örgütü dini değerlerimizi istismar etti”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türkiye genelinde Bolu’daki Cuma namazında okunacak hutbede en çok göze çarpan; “15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimidin kisvesinebürünmüştü. Suret-i haktan görünen amabatıla hizmet eden FETÖ Terör Örgütü, imanımızı,ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekât vesadakamızı, kurbanlarımızı hâsılı tüm dini değer vekavramlarımızı istismar etti” açıklaması oldu.

    BÜYÜK BİR FELAKATİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

    Üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprakparçasından ibaret değildir. Ecdat diyarıdır. Şehitleremanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek içinbağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiztopraktır vatan.Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle vesadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzükırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale’de, KurtuluşSavaşı’nda fakirlik ve imkânsızlık içinde benzersiz birvaroluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geriçekilmedik. İman dolu göğüslerimizi nice hayâsızakınlara siper ettik. Allah’ın inayeti ve yardımıyla,cesaretimizle, fedakârlığımızla büyük zaferler kazandık.15 Temmuz gecesi, sabaha kadar okuduğumuzsalalar,getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar,dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için elaçıp yalvaran mümin kardeşlerimizin dualarıyla birleşti.Milletçe tek yürek, yekvücut meydanlara aktık. Birlik veberaberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilenhain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan vevatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hainemelleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve sekînetimizlebüyük bir felaketin eşiğinden döndük.

    BU HAİNLER EVLATLARIMIZI AİLELERİNDEN KOPARDI

     

    15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız işgal girişimidin kisvesine bürünmüştü. Suret-i haktan görünen amabatıla hizmet eden FETÖ Terör Örgütü, imanımızı,ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekât vesadakamızı, kurbanlarımızı hâsılı tüm dini değer vekavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğrunamilletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizingeleceğine kast etti.Bu hainler, evlatlarımızı ailelerinden kopararakyüreklerinden vatan sevgisini, ümmet şuurunu söküpatmaya kalktı. Barış ve ıslah adı altında dini duygularısömürerek aslında insanımızı bir güvensizlik girdabınasürükledi. Hâlbuki Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle“Müslüman, elinden ve dilinden diğerMüslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin,canları ve malları hususunda insanların kendisindenemin oldukları kişidir.”

    ASLA MUVAFFAK OLMAYACAKLAR

    Bizim bir tek harfi bile değişmemiş kitabımız,hayatı bütün berraklığıyla bilinen Peygamberimiz, temelilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla,gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı sözde İslami birdünya kurgulamaya çalışanlar asla muvaffakolamayacaktır. Unutulmamalıdır ki, Allah ve Rasulü’nüanarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerinsonu daima hüsrandır. Bu hüsran onları dünyada zillet,ahirette ise azap olarak yakalayacaktır.

    ANADOLU İRFANINA SAHİP ÇIKMAK

    15 Temmuz’u bir daha yaşamamak için bizleredüşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslarüzerine bina etmemektir. Aklımızı, irademizi,vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslimetmemektir. İslam’ı sahih kaynaklarından, iyi niyetli vegüvenilir ellerden öğrenmektir. Kur’an-ı Kerim veSevgiliPeygamberimizin sünneti seniyyesi rehberliğindeyaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadarMüslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğümutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ımüstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. BiziAllah’a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlaraitibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızdaoluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanınasahip çıkmaktır.

    KARDEŞLİĞİMİZE GÖZ DİKENLERE FIRSAT VERME

    Rabbimizin dualarımızı kabul ettiği bu icabetvaktinde hep birlikte niyazda bulunalım.İlahî Yâ Rabbi! Dinimizin, devletimizin,milletimizin ve Âlem-i İslam’ın bekasını sarsacak hertürlü dâhili ve harici beladan bizleri muhafaza eyle.İlahî Yâ Rabbi! Fitne ateşiyle bizi yakmakisteyenlere, izzetimize, şerefimize ve kardeşliğimize gözdikenlere fırsat verme.Birliğimize, dirliğimize,muhabbetimize gölgedüşüren nifaktan, tefrikadan ve şiddetin her türlüsündenbizleri koru Allah’ım!Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini,kuvvet ve rahmetini esirgeme Allah’ım!Ya Rabbe’l-Âlemin! Bu aziz vatanın bekası uğrunacan veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize Şâfî isminleşifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle.Onlara layık bir nesil olmayı bizlere nasip eyleAllah’ım!

    Anahtar Kelimeler: 15, Temmuz, 2016, Yılında, Gerçekleştirilen

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