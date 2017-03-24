Haber; Esra ÖZTÜRK

18 Farklı ilde darbe girişimi soruşturmaları kapsamında tutuklanan yüzlerce eski asker Bolu T ve F Tipi Ceza infaz kurumlarına getirildi. Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Karabük, Düzce, Malatya gibi birçok ilde FETÖ Yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve mesleklerinden ihraç edilen onca isimin yeni ikametgahı Bolu oldu. İlimizde bulunan yüzlerce eski askerin arasında önemli isimlerde bulunuyor. Sözde ‘Karabük Sıkı Yönetim Komutanı’ olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan dönemin Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan. Eski Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvenir. Eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğ General İsmail Güneşer bu isimlerden sadece birkaçı.

İllerde başlayan davalarına yüksek güvenlik önlemleri altında götürülüp ifadeleri mahkeme huzurunda alındıktan sonra geri ilimize getirilen eski askerler daha uzunca bir süre Bolu’da kalacak gibi görünüyor.