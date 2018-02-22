Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen eski sağlık personeli H.K. hakkında Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu H.K., ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.K. adliyeye sevk edildi.
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