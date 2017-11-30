Haber: Esra ÖZTÜRK

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Savcı Muhammed T. ile tutuksuz bulunan hekim eşi Lütfiye T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Muhammed T. ile tutuksuz eşi Lütfiye T. suçlamaları kabul etmedi. Lütfiye T. beraat ederken, Muhammed T. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk süresi göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi.

Eski Savcı Muhammed T.’nin cezasının bir buçuk yıllık bölümünü Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde çektiği belirtildi. Cezasının onanması durumunda Savcı T. En az bir yıl daha cezaevinde kalacak.