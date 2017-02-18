FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalar bir taraftan devam ederken, bir taraftan da terör örgütü üyelerine yönelik kamu içerisinde varlıklarını sürdüren kriptolar ayıklanmaya devam ediyor.

BOLU ADLİYESİ’NDEN 16 İHRAÇ

HSYK tarafından yapılan çalışmalar sonrası, Bolu Adliyesi’nde görevliyken açığa alınan 16 isim için ihraç kararı çıktı. HSYK’nın son aldığı karar ile beraber 15 Temmuz sürecinin sonrasında Bolu Adliyesi’nden 38 isim ihraç edilirken, 6 isim hakkında incelemeler tüm hızıyla devam ediyor.

ÜNİVERSİTEDEN 5 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

OHAL Bürosu'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği ve irtibatı olduğu değerlendirilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 5 isim daha açığa alındı. Yapılan açıklamada 15 Temmuz sürecinden sonra AİBÜ’den 81 kişinin ihraç edildiği belirtilirken, incelemelerde sürüyor.

BOLU DA TOPLAM 518 KİŞİ İHRAÇ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Bolu’da yapılan soruşturma kapsamında 518 kişi kamudan görevinden ihraç edilirken, 120 isim hakkında incelemeler devam ediyor. OHAL Bürosu tarafından yapılan incelemelerin ardından açığa alınan 1 öğretmenin ise geçtiğimiz hafta görevine döndüğü ifade edildi.