Haber: Kasım Şahin

Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu gün Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bolu İl Müftülüğünde müftü olarak görev yaparken ihraç edilen 3 kişinin evlerine öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. TEM Şubesi müftülük görevinden ihraç edilen 3 zanlıyı evine yaptığı operasyonla gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el koydu.

TEM Şubesi görevlerinden ihraç edilen 3 müftünün ardından, Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan 2 er için jandarma komutanlığına gitti. Komutanlıkta yapılan bilgilendirme sonrası 2 er gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Yapılan incelemede 2 erin ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu tespit edildi.