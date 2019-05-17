FETÖ’cü asker evinde yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 1 uzman çavuş toplam 49 şüpheli tespit etti. Şüpheliler hakkında savcılığın gözaltı kararı çıkarmasının ardından TEM ve istihbarat ekipleri operasyon başlattı.

Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da olduğu 25 ilde başlatılan operasyon ilimiz Bolu’ya da sıçradı.

25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilimizde görevli Jandarma Astsubay S.K. TEM ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. S.K., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye teslim edilmek üzere yola çıkartıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 12:57