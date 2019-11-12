FETÖ’cü askerler yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Silahlı Kuvvetler" içerisine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla çalışma başlattı. TEM Şube ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde ilimiz Bolu’daki ankesörlü telefonlar aracılığı ile iletişim kurdukları değerlendirilen 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzmançavuş, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınmış kurmay albay, askeri mahrem yapılanma içerisinde mahrem imam olarak faaliyette bulunduğu belirlenen 1 aktif öğretmen, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 3 sivil kişi ve örgüt içerisinde aktif faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 1 örgüte müzahir eski kurum çalışanı tespit etti. TEM ekipleri ‘arama-elkoyma’ kararı ile birlikte haklarında yakalandıklarında gözaltı kararı verilen toplam 12 şüphelinin yakalanması için takibe başladı. İlimiz Gerede ilçesi ve Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır’ın Lice ilçesi, Siirt Merkez ve Baykan ilçesi, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan şüphelilerle ilgili eş zamanlı yapılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.