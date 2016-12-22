ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

17 Aralık Cumartesi günü merkez İstanbul olmak üzere birçok ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Bolu Komando Tugayı’nda Başçavuş olarak görev yapan ve aranması bulunan zanlı da Bolu’da yakalandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Cumartesi günü askeri lojmanları yaptığı operasyonda FETÖ terör örgütüne üye olduğu ve Bylock kullandığı tespit edilen Başçavuş Hasan A.’yı oturduğu lojmanda gözaltına aldı.

Bolu’daki işlemleri tamamlanan ve İstanbul TEM Şubesince aranan Başçavuş Hasan A.’nın işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul TEM Şubesine götürülerek teslim edildiği ve yasal işlemlerin bundan böyle İstanbul’da devam edeceği öğrenildi. 17 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 530 FETÖ’cü gözaltına alınmıştı.