FETÖ’cü Üsteğmen Van Emniyetine teslim edilecek

Haber: Kasım ŞAHİN

Van merkezli başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü operasyonunda dokuz şehirde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı baskın yapıldı. FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 10 muvazzaf gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin Emniyet’teki işlemleri sürüyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup olduğu tespit edilen ardışık arama yöntemiyle büfelerden ve ankesörden aramalar yapan 10 muvazzaf (subay ve astsubay) şüpheli hakkında yakalanmaları için operasyon emri verildi.

VAN MERKEZLİ DOKUZ ŞEHİRDE BASKIN

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkiye genelinde Van merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Adana, Sivas, Erzurum, Muğla, Bolu ve Budur şehirlerinde operasyon yapıldı.

KUZEY KIBRIS İLE TÜRKİYE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ayrıca Türkiye ile eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde emniyet güçleri harekete geçti. FETÖ terör örgütüne mensubu şüphelilerden 10 muvazzaf gözaltına alındı.

10 MUVAZZAFIN EMNİYET'TE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Komando Tugayında görev yapan üsteğmen E.A., gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.A., Van İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teslimi gerçekleştirilecek.