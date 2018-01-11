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11 Ocak 2018 Perşembe
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    • FETÖ’cü ve darbe girişimcisi savcı devlete 1 milyonluk dava açtı

    Darbeye teşebbüs ve terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan ve Bolu T Tipi Cezaevine konulan Samsun eski Cumhuriyet Savcısı Eşref Köse, devlete 1 milyon 59 bin TL dava açtı. Köse ayrıca badem kurusu elbise giymemek için hakimle bir hayli mücadele etti.

    11 Ocak 2018 Perşembe 12:55
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    FETÖ’cü ve darbe girişimcisi savcı devlete 1 milyonluk dava açtı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Samsun Cumhuriyet Başsavcısı iken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, “Darbeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyesi” olmak suçlamasıyla çıkartıldığı mahkeme sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ardından Cumhuriyet Savcısının itirazı sonrası tutuklanarak cezaevine konulan ardından da Bolu T Tipi Cezaevine yerleştirilen Eşref Köse, devlete 1 milyon 50 bin TL’lik dava açtı.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karsısına çıkan Samsun eski Cumhuriyet Savcısı Eşref Köse; “Haksız tutuklama yapıldığı, banka ve mal varlığına el konulduğu ile usulsüz olarak evinde arama yapıldığı” gerekçesiyle devlete bir milyon 50 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtı.

    Halen daha Bolu T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Eşref Köse’nin duruşması Nisan ayına ertelendi. Bu sırada Köse mahkeme heyeti ile pazarlık yapmaya başladı. Nisan ayında tutuklularının tek tip elbise giyilmesi yönetmeliğinin uygulamaya geçmesini göz önüne ayan Köse, mahkemeye gelmek istemediğini, tip elbiseyi de giymek istemediğini bu nedenle SEGBİS sistemiyle yargılanmak istediğini ve duruşma tarihinin Nisan ayından önceye verilmesini istedi. Mahkeme başkanı da bu konuda kanunen yapacak bir şeylerinin olmadığını vurgulayarak duruşmayı Nisan ayına erteledi.

    Anahtar Kelimeler: Darbeye, Teşebbüs, Terör, örgütüne, üye

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