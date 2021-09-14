“FETÖ’cularla uğraşan sadece biziz”



Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisi Eylül Ayı 2.oturumunda mecliste söz hakkın alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak, bir demir alma ihalesinde Bolu Belediyesinin ihaleyi sadece FETÖ itirafçısı olan bir şirkete verdiği iddia etti ve Bolu Bel A.Ş şirketine güvenmediklerini düzgün işletilmediğini belirtmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da bu iddiaya sessiz kalmayarak gazetemize özel yaptığı açıklamalarda, “insanlarla ilgili kesin hüküm olmadan ‘FETÖ’cu, FETÖ itirafçısı’ falan demelerini ben anlamıyorum. Bunu diyenlerin arasında henüz itirafçı olmamış olduğunu düşündüklerim var” dedi.

“ŞİRKET FETÖ’CU OLMAZ ZATEN, ŞİRKET TÜZEL KİŞİDİR”

Meclis toplantısına ara verildiği esnada FETÖ itirafçısı diye iddia edilen kişinin aradığını belirten Başkan Özcan, “Şimdi ben konuyu anlamadım önce. Bülent Bey bir konuşma yaptı, ‘bir FETÖ itirafçısı şirkete ihale vermişsiniz’ dedi. 20 kalem ihaleyi incelemiş 3-4 tane mal alımı yapılmış usulüne uygun. Şirket FETÖ’cu olmaz zaten, şirket tüzel kişidir. FETÖ itirafçısı da olmaz. Şirketler Allah’a hesap vermez tüzel kişiliktir, gerçek değil. Şirketler ölmez, doğmaz, kurulur ve usulüne uygun kapatılır. İsmini verin dedim kimmiş bu şirketin sahibi. İsmini vermediler. Sonra meclis toplantısında ara verildiği esnada kastettikleri şahıs, belediye meclis üyemizi aramış. ‘Onları söylüyorlar ama zaten uzun süredir belediye benim şirketimden alışveriş yapıyor. Hatta eskiden daha çok alışveriş yapıyordu. Peki onu söyleyenler, şuanda AK Partinin kullandığı minibüsü benim aldığımı, yeni yapılan AK Parti binasına en büyük yardımı benim yaptığımı niye söylemiyorlar’ belediye meclis üyemizi aramış açıklamış” ifadelerine yer verdi.

“ŞUAN FETÖ’CULARLA UĞRAŞAN SADECE BİZİZ. FETÖ’CULARIN DA UĞRAŞTIĞI BİZİZ”

Şuanda kamuoyunun, FETÖ’cularla mücadele edildiğine inanmadıklarını ifade eden Başkan Tanju Özcan, “EKAP kaydı varsa bir şirketin ihalelere girebilir. Ben onun FETÖ itirafçısı mı? PKK yandaşı mı? Olduğunu nerden bileyim. İhaleye girme yasağı var mı? Yok mu? Biz bunu soruyoruz. Kaldı ki bahsettikleri kişiyi ben anladım, bahsettikleri kişi ile ilgili FETÖ’dan kesinleşmiş bir karar da yok ortada. Dolayısıyla insanlarla ilgili kesin hüküm olmadan ‘FETÖ’cu, FETÖ itirafçısı’ falan demelerini ben anlamıyorum. Bunu diyenlerin arasında henüz itirafçı olmamış olduğunu düşündüklerim var. Kaldı ki itirafçılara da şöyle bakmak lazım, en azından itiraf ediyorlar. Bir de itiraf edemeyenler var. Etmeye korkanlar var. Sulandırdılar bu FETÖ işini, dolayısıyla şu anda maalesef FETÖ ile mücadele edildiğine kamuoyu inanmıyor. O ilk zamanlarda ki destek yok. Şuan FETÖ’cularla uğraşan sadece biziz. FETÖ’cuların da uğraştığı biziz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 12:02