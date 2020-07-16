FETÖCÜLER GİREMEZ

İlimiz merkez köylerinden Yenigeçitveren’de köy muhtarı ile beraber karar alan köy sakinleri köy giriş çıkışlarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle darbe ve terör örgütlerine karşıtı pankartlar astı. 15 Temmuz Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve Fetöcüler giremez yazılı pankartlarını köye asan Yenigeçitveren’de köy sakinlerinden Adnan Altunel, “Devletten büyük olduklarını sanarak bizlere kefen biçenlerin dün olduğu gibi bugünde karşısındayız. Türk’ün gördüğü en büyük ihanetlerden birisi olan 15 Temmuz kalkışmasını tüm kalbimizle kınıyoruz. Rabbim bize böyle ihanetleri bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.