HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da FETÖ/PDY’nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik 10'u firari, 30'u tutuklu 77 akademisyenin yargılanmasına devam edildi. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda devam eden duruşmada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümünde doktor olan ve soruşturmalar kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dr. Mehmet Fatih Özlü ifade verdi.

Örgütle 2003 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlandığı dönemde tanıştığını ve 2014 yılına kadar ilişkisinin devam ettiğini, toplantı ve sohbetlerine katıldığını söyleyen Özlü, “Akademik çalışmalarım nedeniyle farklı tarihlerde 3 kez Amerika’ya gittim. Bu gidişlerimin ikincisi olan 2014 yılı Mayıs ayında çalışmalarım bittikten sonra ülkeye dönmeden önce Mehmet Yazıcı’nın yönlendirmesiyle Pensilvanya’ya gittim. Fetullah Gülen’in kalabalık bir gruba hitap ettiği bir toplantıya katıldım. Burada Atatürk ve resmi hükümete karşı ağır ithamlarda bulunulduğunu görünce örgütten tamamen ayrılma kararı aldım. Bolu’ya döndüğümde de Mehmet Yazıcı’ya, “ben müslümanla müslüman arasındaki kavgada taraf olmak istemiyorum. Bağlarımı tamamen koparmak istiyorum. Bir daha Pensilvanya’ya gitmeyeceğim” dedim. Bunun üzerine Yazıcı bana, sanki Mekke ile Pensilvan’ya aynı öneme sahipmiş gibi, ‘o zaman sen hacca da gitme’ şeklinde sert bir ifade kullandı” dedi.