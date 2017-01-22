Haber: Kasım Şahin

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması dahilinde örgütün gizli haberleşme uygulamaları olan Bylock ve Eagle kullandığı tespit edilen şahıslar için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu'nun merkez olduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de yapılan operasyonlarda gözaltı kararı çıkan aralarında asker ve öğretmenlerin yer aldığı 21 şüpheli şahıstan 20 tanesi yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalardan bazı belge, evraklar ve dijital aletlere incelenmesi için el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için Bolu'ya getirildi. Şahısların ifadelerine göre operasyonun genişleyebileceği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.