Fetöcülerle sosyal medyadan atışarak göstermelik mücadele olmaz!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu kent meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve çeşitli STK başkanları katılım sağladı. Gerçekleştirilen etkinliğe Bolu Belediye Başkanlığı’nı temsilen Naci Parlak’ı görevlendiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın hedefi oldu.

KENDİNİ KÖROĞLU DİYE ADLANDIRAN MALUM ŞAHIS

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın kürsüde yaptığı konuşmada, “bugünlerde kendini Köroğlu diye adlandıran malum şahıs. Ne 15 Temmuzda ne de 27 gün boyunca, dün olduğu gibi bugün de meydanda yoktu. Köroğlu olmanın, o namı taşımanın FETÖ’cülerle sosyal medyada atışarak, göstermelik mücadele olmadığını, Köroğlu olmanın cinsiyetten ayrı kadınıyla erkeğiyle düşmana göğsünü siper etmek olduğunu söyleyelim. Hadi, 15 yaşındaki Halil İbrahim’e, Erol ve Abdullah’ı, Türkan Tekin’i, Demet Sezen’i, Emine kardeşimin has kardeşi Ozan Özen’i televizyondan kahve içerek seyreden ve utanmadan buna tiyatro diyenleri kimlerin kuklası olarak hareket ettiklerini ve etmeye devam ettiklerini milletin vicdanına soralım” eleştirisinde bulundu.