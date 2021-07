“FETÖ’cülerle yıllarca el ele yürüdüler”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Platformu, Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi iş birliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 Temmuz’da Bolu’ya gelişinin 87’nci yıl dönümü etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 16 Temmuz akşamı Simge Sağın tarafından halk konseri verilecek olan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, tepki göstermişti; “Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin yıl dönümü olan 17 Temmuz öncesinde ne yazık ki hala bazı zihniyetlerin Atatürk’ü anlamaktan da uzak olduklarını üzülerek görmekteyim. Atatürk’ü anlamak sosyal devlet olmak demektir. Tıpkı pandemi sürecince ücretsiz tedavi edilen, şimdi kapı kapı gezilerek aşıları yapılan vatandaşları düşünenler gibi. Atatürk’ü anlamak demek 15 Temmuz’u tıpkı kurtuluş savaşı gibi destan bir direniş olduğunu kabul etmek demektir.”

Daha sonrasında ise Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in konuşmasında Uğur Mumcu’yu ve Fetullahçı Terör Örgütünün tehlikesini görüp 20 yıl önce uyaran Necip Hablemitoğlu’nu andığını için yuhalanmasından sonra Başkan Özcan, ağzını açtı gözünü yumdu. Başkan Özcan, “birkaç meczubun yuhlamasını ben anlamıyorum” dedi.

“ŞAPTAN NE KADAR ŞEKER OLURSA ARZU HANIMDAN DA O KADAR MİLLİYETÇİ OLUR”

Tanju Özcan’ın Atatürk’ü anlamaktan uzak olduğunu da belirten Arzu Aydın’ın sözleri üzerine basın toplantısı düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “şaptan ne kadar şeker olursa Arzu hanımdan da o kadar milliyetçi olur” diyerek sözlerine başladı.

Özcan, “Dün gece gelenek değişmedi. Her zaman olduğu gibi sonradan partisini değiştiren AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, her 15 Temmuz etkinliğinde birilerini provoke ediyor. Birilerini provoke ediyor. Milli birlik gününde ötekileştiriyor. Arkadaşlar bütün Türkiye’de eş güdümlü olarak her türlü siyasal ve dünya görüşüne sahip olan insanlar bu hainlere karşı bu ülkeyi korumadı mı? Orada şehit olanlar arasında İmam Hatip Lisesi mezunu gençlerimiz vardı. Orada şehit olanlar arasında halk evci gençler vardı. Orada şehit olanların arasında Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri vardı. AK Parti, MHP üyeleri vardı. Her kesimden insanlar vardı. Ama şunu da söylüyorum 15 Temmuz’da nutuklar atanlar şunu iyi bilsinler maalesef 15 Temmuz’da bu ülke için canını veren şehitlerimizin kemikleri sızlıyor” diye konuştu.

“15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ BUGÜNLERİ HAK ETMEDİ”

Başkan Özcan, “Şuanda gerçek FETÖ’cülerle mücadele etmek yerine malum zihniyet sözde FETÖ’cülerle mücadele ediyor. Hala gerçek FETÖ’cülerle bu ülke hesaplaşabilmiş değil. Öyle garip bir ülke haline geldik ki, biz artık Türkiye’nin nasıl soyulduğunu bir mafya babasından öğrenir hale geldik. Ben utanıyorum. 15 Temmuz şehitleri bugünleri hak etmedi. Şunu da hatırlatmak istiyorum maalesef bu 15 Temmuza zemin hazırlayanlarda o zihniyetin temsilcisi dün akşam konuşurken o zihniyetin ürünü olduğunu da unutmuşa benziyor. Arkadaşlar dün akşam birkaç kişi tarafından yuhalanan Belediye Başkan Yardımcımız ve dün akşam etkinliğe katılan arkadaşlarımız FETÖ ile hiçbir zaman yan yana gelmedi. Hiçbir zaman devlette onların kadrolaşmalarına izin vermedi. Tam tersi, ‘bakın bunlar çok tehlikeli işler yapıyorlar ülkenin başına bela olacak’ diyenlerdeniz biz. Ama öyle bir noktaya geldi ki bu gafiller neredeyse 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu olarak bizi gösterecekler. Terör Örgütleri ile masaya oturdular çirkin pazarlıklar yaptılar bizi PKK’lılarla yan yana durmak ile suçladılar. FETÖ’cülerle yıllarca el ele yürüdüler, şimdi bizim zihniyetimizdeki insanları aynı kefeye koymaya çalışıyorlar. Sonra geliyor bana sözde milliyetçi diyor” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 15:26