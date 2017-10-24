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24 Ekim 2017 Salı
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    • FETÖ’de yeni dava başladı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu Adliyesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 5'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

    24 Ekim 2017 Salı 09:17
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    FETÖ’de yeni dava başladı

    HABER BÜLTENİ

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçlaması ile dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları ve yakınları katıldı. Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada, daha sonra sanık savunmalarına geçildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, örgütün finans kaynaklarından Bank Asya’ya destek olduğu ve örgüt adına adliye personeli ile "Kemal" kod adıyla sohbet adı altında toplantılar düzenlediği için örgütün "Bolu Adliyesi sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Osman Kavun, sohbet düzenlediği iddialarını kabul ettiğini ancak terör örgütü suçlamasını reddettiğini söyledi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (AİBÜ) memur olarak çalıştığı dönemde evinin yakınında bulunan camiye gidip geldiği zamanlarda "FETÖ’nün Çatı Yapılanması" davasının firari sanıklarından Oktay Güneş ile tanıştığını anlatan Kavun, "O dönemde beni Sümer Mahallesi ve il merkezinde bulunan öğrenci yurtlarındaki toplantılara davet etmişti. Ben de toplantılara katılmıştım. Bu dönemde beni örgütün Batı Karadeniz sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Yiğit' isimli bir şahısla tanıştırdı. Ondan sonra ben Yiğit ile irtibat halinde oldum." diye konuştu.

    "Yiğit" isimli şahısla beraber gezen "Enes" isimli bir kişinin bilgisayarına bağladığı kablo ile kendi telefonuna "ByLock"u yüklediğini ifade eden Kavun, "Yiğit bana haberleşmek için bu programı kullanmamızı söyledi. Ben de kullandım. Bana bu uygulama üzerinden ayet ve hadisler gönderirdi." iddialarında bulundu.

    Kavun, adliye personeli ile toplantılara kendisinin başkanlık ettiğini yineleyerek, "Bana adliye sorumlusu olduğum ya da adliye imamı olduğum söylenmedi ama sohbetleri ben verirdim ve sohbete gelecekleri ben adliyeye gittiğimde davet ederdim. Yiğit’ten sonra 'Emin' isimli bir şahısla irtibata geçtim. Yapının Batı Karadeniz sorumlusunun artık Emin olduğu söylendi. Ben Emin’in gerçek isminin Osman Mumcu olduğunu dava sürecinde öğrendim. Onunla da 'ByLock' üzerinden yazışmalarımız oldu ama o bana sadece ayet ve hadis gönderirdi." dedi. 

    Mahkeme başkanının, "Bu sohbetlere gelen kişiler sizin FETÖ ya da eski adıyla 'Fetullah Gülen cemaati' ile ilişkili olduğunuzu biliyor muydu?" sorusu üzerine Kavun, "Bildiklerini sanıyorum. Aksi bir soru veya düşünce ile karşılaşmadım." diye cevap verdi.

    FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan B.Y. ise savunmasına hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek başladı. Düzenlenen sohbetlere çocuğu, babası ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle hem manevi hem de ruhsal bir çöküntüde bulunduğu esnada başladığını öne süren B.Y, "Bu esnada dayanacak bir yer aradım. Dinen bu durumumu güçlendirmek istedim. Aynı niyetle Kimse Yok Mu Derneği'ne de bağışlarda bulunduğum doğrudur." dedi.

    Mahkeme başkanının, "17-25 Aralık olmuş, MİT tırları olayı yaşanmış, çok sayıda insan bunlar yüzünden haksız yere cezaevlerinde yatmış, sorular çalınarak binlerce insanın hakkı yenmiş. Sen niye bu süreçten sonra bu sohbetlere devam ettin. Bu sohbetlere giderek militanize olduğunu düşünmedin mi?" sorusuna ise B.Y. şu şekilde cevap verdi:

    "Aslında düşündüm ama 15 Temmuz'un yaşanabileceği aklımıza gelmedi. Biz bu olayları bu grup ile iktidar arasındaki siyasi çekişme olarak gördük. Bir süre sonra sonlanacağını düşündük. Resmin bütününü göremedik."

    Duruşmaya, diğer sanıkların da dinlenilmesi için bugün öğleye kadar ara verildi. Bolu Adliyesi ile adliye bünyesinde bulunan Bolu T ve F Tipi cezaevlerinde çalıştığı esnada açığa alınan ve meslekten ihraç edilen 20 kişi hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, şüphelilerden 2'sinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtiliyor. 

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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