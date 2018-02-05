Haber: Gönül Olutürk

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan operasyonlarda gözaltına alınan, 12'si muvazzaf olmak üzere Bolu 2. Komando Tugayı personeli 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.