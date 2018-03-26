banner130

banner101

26 Mart 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • FETÖ’den 2 Binden fazla kişiye gözaltı

    Türkiye Genelinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda Mart ayında 2 binden fazla kişi gözaltına alındı. Bunlardan 623’ü tutuklandı.

    26 Mart 2018 Pazartesi 11:06
    Bu haber 201 kez okundu
    FETÖ’den 2 Binden fazla kişiye gözaltı
     Haber: Gönül Olutürk

    15 Temmuz Hain Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik tüm Türkiye’de operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekiplerinin, yurt genelinde örgütün başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki "kripto yapılanmaları" olmak üzere FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarına yönelik mart ayının ilk gününden bugüne dek gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 bin 113 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 623'ü cezaevine gönderildi.

    “214 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, BUNLARDAN 360'I TUTUKLANDI”

    FETÖ yapılanmalarına yönelik ilimizin de aralarında bulunduğu, Burdur, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya, Aksaray, Bursa, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Karabük, Kocaeli, Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Adana, Mersin, Bitlis, Elazığ, Siirt, Tekirdağ, Uşak, Denizli, Manisa ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda da bin 214 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 360'ı tutuklandı.

    FETÖ’NÜN TSK VE EMNİYET YAPILANMASINDA 310 GÖZALTI

    FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki yapılanmalarına yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. İzmir, Muğla, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Erzincan, Kars, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Kırşehir'deki operasyonlarda aralarında çok sayıda muvazzaf asker ile polisin de bulunduğu 310 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan grubun kullandığı helikopterlere yakıt verilmesi olayına karıştığı ve dönemin Hava Meydan Komutan Yardımcısı olduğu belirlenen eski yarbay Emin Keskin'in de olduğu 113'ü tutuklandı.

    İSTANBUL’DA 104 KİŞİ TUTUKLANDI

    İstanbul'da mart ayında FETÖ’ye yönelik operasyonlarda aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü bayan il imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 65'i tutuklandı. Bu operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 30 şüpheli ile FETÖ'nün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada yakalanan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ve sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yer alıyor. Örgütün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve örgüt mensuplarıyla ankesörlü veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmada ise gözaltına alınan 41 askerden 39'u "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

    ANKARA'DA DA 293 KİŞİYE GÖZALTI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının örgüt üyelerine sızdırılmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde polis ve öğretmen 14 şüpheli hakkında 21 Mart'ta gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılığın talimatıyla 16 Mart'ta iki ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi. 2009'daki Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 kişi ile örgütle iltisaklı olduğundan KHK ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın iki ayrı soruşturması kapsamında, Rekabet Kurumunun 15 eski çalışanı ile örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 6'sı ByLock kullanıcısı 8 avukatın yakalanması için 7 Mart'ta operasyonlar düzenlendi. 2 Mart'ta iki ayrı soruşturma kapsamında bir kısmı ByLock kullanıcısı eski 66 öğretmen ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların 72 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sendika yöneticilerinin 51'i ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin 15'i aynı gün yakalandı. FETÖ'nün kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında da 9 Mart’ta gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si muvazzaf 16 subay hakkında 2 Mart'ta gözaltı kararı verildi. Tamamı gözaltına alınan albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbesindeki zanlılar arasında bir süre önce açığa alınan İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay M.K, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Pilot Binbaşı Ö.Ç. ve Genelkurmay Karargahından Binbaşı V.K. de bulunuyor. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 9'u ihraç edilen, 5’i emekli 25 asker hakkında da 13 Mart’ta gözaltı kararı çıkarıldı.

    İZMİR’DE 70 KİŞİ TUTUKLANDI

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün il yapılanmasını deşifre çalışmaları kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan 5 kişinin ifadeleri doğrultusunda başlatılan çalışmada, 13 Mart'ta tekrar örgütlenme çabası içinde olan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 11 ilde gözaltına alınan 22 zanlıdan 11'i tutuklandı. İzmir'de FETÖ'nün STK yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdür yardımcısı, zabıta memuru, mühendis ve öğretmenlerin de da yer aldığı 43 zanlı gözaltına alındı.

    EDİRNE’DE 15 KİŞİ TUTUKLANDI

    Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla, 11'i de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı, örgütün öğrenci yapılanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Mart ayında örgüte yönelik kentteki operasyonlar arasında en dikkat çekicisi, pirinç tarlasına gizlenen FETÖ şüphelilerin yakalanmaları oldu. Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü yakınlarındaki bölgede yaptıkları kontrollerde pirinç tarlasında saklanan 8 kişilik grubu yakaladı, şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları ve terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirlendi. Bu şüphelilerden 7'si tutuklanırken biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Genelinde, Fetullahçı, Terör, Örgütü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Ben mi Yanılıyorum?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ANMALIK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da”Açık Kapı Milletin Kapısı”Projesinden…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRALIM!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - EDİRNE BASKETBOL
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Çanakkale Şehitlerimiz
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel BİR DEVRİN SONU MU?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ’NİN BOLU’DA ŞUBESİ AÇILIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124