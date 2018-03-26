Haber: Gönül Olutürk

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik tüm Türkiye’de operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekiplerinin, yurt genelinde örgütün başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki "kripto yapılanmaları" olmak üzere FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarına yönelik mart ayının ilk gününden bugüne dek gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 bin 113 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 623'ü cezaevine gönderildi.

“214 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, BUNLARDAN 360'I TUTUKLANDI”

FETÖ yapılanmalarına yönelik ilimizin de aralarında bulunduğu, Burdur, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya, Aksaray, Bursa, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Karabük, Kocaeli, Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Adana, Mersin, Bitlis, Elazığ, Siirt, Tekirdağ, Uşak, Denizli, Manisa ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda da bin 214 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 360'ı tutuklandı.

FETÖ’NÜN TSK VE EMNİYET YAPILANMASINDA 310 GÖZALTI

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki yapılanmalarına yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. İzmir, Muğla, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Erzincan, Kars, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Kırşehir'deki operasyonlarda aralarında çok sayıda muvazzaf asker ile polisin de bulunduğu 310 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan grubun kullandığı helikopterlere yakıt verilmesi olayına karıştığı ve dönemin Hava Meydan Komutan Yardımcısı olduğu belirlenen eski yarbay Emin Keskin'in de olduğu 113'ü tutuklandı.

İSTANBUL’DA 104 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul'da mart ayında FETÖ’ye yönelik operasyonlarda aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü bayan il imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 65'i tutuklandı. Bu operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 30 şüpheli ile FETÖ'nün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada yakalanan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ve sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yer alıyor. Örgütün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve örgüt mensuplarıyla ankesörlü veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmada ise gözaltına alınan 41 askerden 39'u "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

ANKARA'DA DA 293 KİŞİYE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının örgüt üyelerine sızdırılmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde polis ve öğretmen 14 şüpheli hakkında 21 Mart'ta gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılığın talimatıyla 16 Mart'ta iki ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi. 2009'daki Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 kişi ile örgütle iltisaklı olduğundan KHK ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın iki ayrı soruşturması kapsamında, Rekabet Kurumunun 15 eski çalışanı ile örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 6'sı ByLock kullanıcısı 8 avukatın yakalanması için 7 Mart'ta operasyonlar düzenlendi. 2 Mart'ta iki ayrı soruşturma kapsamında bir kısmı ByLock kullanıcısı eski 66 öğretmen ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların 72 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sendika yöneticilerinin 51'i ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin 15'i aynı gün yakalandı. FETÖ'nün kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında da 9 Mart’ta gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si muvazzaf 16 subay hakkında 2 Mart'ta gözaltı kararı verildi. Tamamı gözaltına alınan albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbesindeki zanlılar arasında bir süre önce açığa alınan İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay M.K, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Pilot Binbaşı Ö.Ç. ve Genelkurmay Karargahından Binbaşı V.K. de bulunuyor. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 9'u ihraç edilen, 5’i emekli 25 asker hakkında da 13 Mart’ta gözaltı kararı çıkarıldı.

İZMİR’DE 70 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün il yapılanmasını deşifre çalışmaları kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan 5 kişinin ifadeleri doğrultusunda başlatılan çalışmada, 13 Mart'ta tekrar örgütlenme çabası içinde olan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 11 ilde gözaltına alınan 22 zanlıdan 11'i tutuklandı. İzmir'de FETÖ'nün STK yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdür yardımcısı, zabıta memuru, mühendis ve öğretmenlerin de da yer aldığı 43 zanlı gözaltına alındı.

EDİRNE’DE 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla, 11'i de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı, örgütün öğrenci yapılanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Mart ayında örgüte yönelik kentteki operasyonlar arasında en dikkat çekicisi, pirinç tarlasına gizlenen FETÖ şüphelilerin yakalanmaları oldu. Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü yakınlarındaki bölgede yaptıkları kontrollerde pirinç tarlasında saklanan 8 kişilik grubu yakaladı, şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları ve terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirlendi. Bu şüphelilerden 7'si tutuklanırken biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.