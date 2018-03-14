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14 Mart 2018 Çarşamba
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    • FETÖ’den 2 kişiye 7 yıl hapis

    Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan bir sanığa 2 yıl 1 ay, 2 sanığa ise 7 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

    14 Mart 2018 Çarşamba 10:03
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    FETÖ’den 2 kişiye 7 yıl hapis

    HABER BÜLTENİ

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2 ayrı duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Ethem Yeşil ile tutuksuz sanıklar R.C ve B.Y ile avukatları ve yakınları katıldı. Görülen birinci duruşmada, örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'ya destek olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık R.C'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı mahkemeye yazılı savunma sunarak, müvekkilinin beraatini talep etti. Sanık R.C ise suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini talep istedi. Mahkeme heyeti, üzerine atılı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasının kanıtlanamadığı, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunun ise işlendiğine kanaat getirildiğini belirterek, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen diğer duruşmada , örgüte ait dershane ve okullarda öğretmenlik yaptıkları ve terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanık İbrahim Ethem Yeşil ile tutuksuz sanık B.Y'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık B.Y katılmazken, İbrahim Ethem Yeşil ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7,5 yıl ila 15'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.  Savcının mütalaasının ardından sanık Yeşil ve avukatı mahkemeye yazılı savunmalarını sundu.

    Son sözü sorulan sanık İbrahim Ethem Yeşil, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

    Mahkeme heyeti, terör örgütü üyeliğinin sabit olduğu gerekçesiyle, her iki sanığın da 7 yıl altışar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar vererek, tutuklu sanık İbrahim Ethem Yeşil'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet

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